Лавров пообещал полноценный военный ответ в случае нападения Европы

Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщил «НТВ» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС

Он напомнил слова президент Владимира Путина о том, что «это будет не специальная военная операция с нашей стороны», а «полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».

Ранее Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
