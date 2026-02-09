Лавров пообещал полноценный военный ответ в случае нападения Европы
9 февраля 202600:01
Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщил «НТВ» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил слова президент Владимира Путина о том, что «это будет не специальная военная операция с нашей стороны», а «полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».
Ранее Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
