Цены на бензин в России взлетели выше 100 рублей за литр

По данным трейдеров, из-за нарастающего дефицита реальные оптовые цены, по которым бензин и дизельное топливо можно купить на нефтебазах, взлетели до рекордных уровней и на 80-90% превышают котировки Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. В Европейской части страны бензин продают по 130-140 тысяч рублей за тонну при официальных биржевых ценах в 70,6-75,6 тысячи рублей.

В мелком опте, по данным агентства, по состоянию на 22 июня цены достигли 95-105 рублей за литр бензина и 115 рублей за литр дизтоплива, что в 1,5 раза выше средних розничных цен на АЗС (65,41 рубля за Аи-92 и 71,11 рубля за Аи-95).

На фоне прошедших налетов на нефтезаводы производство топлива сегодня на 20% отстает от потребления. При этом даже бензин, закупленный на бирже, не доезжает до АЗС в срок: задержки отгрузок достигли 2-3 месяцев. Власти могут пойти на отмену демпферного механизма, который поддерживает розничные цены на бензин на уровнях на 20-30 рублей за литр ниже, чем они могли бы быть. При этом отмена демпфера может оказаться крайне непопулярной у населения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ занимается вопросом цен на нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

