«Краснодар» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ
«Краснодар» одержал волевую победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла на «Лукойл-Арене». Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте - отличился нападающий хозяев Манфред Угальде. Однако «быки» быстро отыгрались. На 6-й минуте гол забил Лукас Оласа, а спустя пять минут Жоау Батчи вывел гостей вперед.
«Краснодар» продолжил серию без поражений - четыре победы в четырех матчах. Ранее команда обыграла в РПЛ «Рубин» (3:1) и «Факел» (3:2), а также грозненский «Ахмат» в Кубке России (1:1, 5:4 по пенальти).
Для «Спартака» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого красно-белые одержали три победы подряд - над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1) в РПЛ, а в Кубке страны разгромили «Оренбург» (5:1).
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место в чемпионате. «Спартак» с 6 баллами занимает третью строчку турнирной таблицы.
В следующем туре 15 августа «быки» примут на своем поле грозненский «Ахмат». Красно-белые днем позже сыграют в гостях против калининградской «Балтики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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