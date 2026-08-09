«Краснодар» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

Встреча прошла на «Лукойл-Арене». Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте - отличился нападающий хозяев Манфред Угальде. Однако «быки» быстро отыгрались. На 6-й минуте гол забил Лукас Оласа, а спустя пять минут Жоау Батчи вывел гостей вперед.

«Краснодар» продолжил серию без поражений - четыре победы в четырех матчах. Ранее команда обыграла в РПЛ «Рубин» (3:1) и «Факел» (3:2), а также грозненский «Ахмат» в Кубке России (1:1, 5:4 по пенальти).

Для «Спартака» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого красно-белые одержали три победы подряд - над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1) в РПЛ, а в Кубке страны разгромили «Оренбург» (5:1).

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 9 очков и вышел на чистое первое место в чемпионате. «Спартак» с 6 баллами занимает третью строчку турнирной таблицы.

В следующем туре 15 августа «быки» примут на своем поле грозненский «Ахмат». Красно-белые днем позже сыграют в гостях против калининградской «Балтики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».