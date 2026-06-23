30 литров в бак: В каких регионах РФ ввели ограничения из-за топливного кризиса
Теперь в Воронежской и Саратовской области можно купить не более 30 литров бензина на одну машину, в Омской области - не больше 40 литров, а в Северной Осетии сформируют неприкосновенный запас топлива.
По всей России главы регионов устанавливают ограничения на продажу бензина. Где-то губернаторы констатируют перебои с бензином и дизельным топливом на заправках, но в большинстве случаев, по сообщениям глав администраций, это связано с потребительским ажиотажем. Так, накануне такую меру ввели и в Омской области на фоне возможных спекуляций, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
Он отметил, что на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 40 л — бензин, 80 л — дизельное топливо. При этом на заправках, установленных вдоль трасс, вводится лимит на бензин — не более 40 литров, на дизельное топливо — до 200 литров. При этом дефицита бензина в регионе нет, это касается только заправок.
В каких еще регионах ввели ограничения на продажу бензина и с чего начался топливный кризис — в нашем материале.
В КАКИХ РЕГИОНАХ ОГРАНИЧИЛИ ОТПУСК ТОПЛИВА
С 23 июня ограничения на бензин сети АЗС «Лукойл» вводятся и в Воронежской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона. Так, в городе на одну машину можно будет купить не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, а вот для АЗС вдоль трасс лимиты выше — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.
Власти уточнили, что в регионе недостаточно запасов топлива, а временные перебои на отдельных АЗС вызваны логистикой и повышенным спросом. Напомним, что ранее крупные федеральные сети в Воронежской области уже ограничивали продажу топлива в крупногабаритную тару. Так, средняя цена АИ-95 в регионе выросла до 75,2 рублей за литр, что почти на 4% больше, чем на прошлой неделе.
Во вторник, 23 июня, о планах принять ограничительные меры также сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. Он объяснил, что решение обусловлено введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах и направлено на предотвращение спекулятивного спроса. Он уточнил, что в течении этого дня профильные ведомства сформируют единую позицию по этому вопросу. Сейчас, по данным Минпромторга, в Новосибирской области запасы топлива остаются стабильными, а очередей на заправках нет. Об этом главе региона доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов. При этом тремя днями ранее в Чановском районе региона цена бензина на одной из сети заправок взлетела до 99 рублей за литр.
Тем временем в Северной Осетии власти вообще решили сформировать неприкосновенный запас топлива —такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло на заседании кабмина. Он уточнил, что в регионе займутся этим в самое ближайшее время, чтобы не допустить ажиотаж, прекращения поставок и отсутствия ресурсов для бесперебойной работы служб жизнеобеспечения региона. По данным министерства ЖКХ, энергетики и топлива региона, сегодня на розничном рынке моторного топлива Северной Осетии действительно есть нехватка отдельных видов топлива на ряде частных и локальных заправок.
В частности, ограничения также ввели в Саратовской области — они вступят в силу с 23 июня. Топливо будут отпускать в объеме не более 30 литров на машину, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Лимит будет действовать до 30 июня.
В Ивановской области глава региона Станислав Воскресенский заявил, что «АЗС вправе корректировать правила продажи топлива до полной стабилизации ситуации».
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что топливо будет продаваться в приоритетном порядке «автомобилям экстренных и коммунальных служб, общественному транспорту, поставщикам продукции, мусороперевозчикам и сельхозтоваропроизводителям». Также он призвал жителей минимизировать поездки на личном транспорте и не поддаваться ажиотажу.
В Иркутской области глава региона Игорь Кобзев отметил, что поставки топлива перешли на «ручной режим работы», также обозначив приоритетных получателей: оперативные службы, общественный транспорт, сельхозтехника.
В свою очередь Игорь Артамонов – глава Липецкой области – попросил граждан воздержаться от скупки бензина и «не повторять ажиотаж с гречкой» 2020 и 2022 годов.
В министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили, что спрос на топливо взлетел на 150%, однако запасы на нефтебазах достаточны, а перебои связаны с быстрым опорожнением хранилищ на АЗС и логистическими трудностями.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Напомним, что топливный кризис начался на полуострове Крым из-за регулярных украинских атак по критической инфраструктуре региона. Ситуация обострилась настолько, что с конца мая проблемы с бензином постепенно стали проявляться и в других южных субъектах России. Об отсутствии топлива на мелких и крупных сетевых АЗС сообщают в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.
Первые ограничения на продажу топлива были введены в Севастополе – они действуют с конца мая. С 31 мая в Крыму ввели лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Однако несколько дней назад в Крыму ограничили свободную продажу топлива на АЗС, а также приостановили его отпуск по талонам – об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов 21 июня. Исключение составляет только транспорт государственных служб. Все это вызвано перебоями с логистикой из-за действий ВСУ. Под атаку попали как сухопутные пути к полуострову, так и паромные переправы и стоянки, на которых скапливались бензовозы.
Что касается Кубани, то власти Краснодарского края в лице Вениамина Кондратьева заявляли, что видят сообщения о перебоях с топливом на заправках, и объяснили ситуацию искусственным ажиотажем.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что власти держат ситуацию с бензином на личном контроле, чтобы не допустить дефицита. Песков уточнил, что для жителей Крыма в этой связи делается все возможное.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России выявили завозной случай мелиоидоза
- Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»
- Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток
- 30 литров в бак: В каких регионах РФ ввели ограничения из-за топливного кризиса
- В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей
- «Дмитриенко против Басты!»: Названы главные стадионные артисты 2026 года
- Над Россией за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника
- Шойгу призвал создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС
- На Кубе объявили траур после смерти революционера Рамиро Вальдеса
- Россия и Индонезия движутся к расширению использования нацвалют в торговле