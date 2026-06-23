По всей России главы регионов устанавливают ограничения на продажу бензина. Где-то губернаторы констатируют перебои с бензином и дизельным топливом на заправках, но в большинстве случаев, по сообщениям глав администраций, это связано с потребительским ажиотажем. Так, накануне такую меру ввели и в Омской области на фоне возможных спекуляций, заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

Он отметил, что на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 40 л — бензин, 80 л — дизельное топливо. При этом на заправках, установленных вдоль трасс, вводится лимит на бензин — не более 40 литров, на дизельное топливо — до 200 литров. При этом дефицита бензина в регионе нет, это касается только заправок.

В каких еще регионах ввели ограничения на продажу бензина и с чего начался топливный кризис — в нашем материале.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ОГРАНИЧИЛИ ОТПУСК ТОПЛИВА

С 23 июня ограничения на бензин сети АЗС «Лукойл» вводятся и в Воронежской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона. Так, в городе на одну машину можно будет купить не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, а вот для АЗС вдоль трасс лимиты выше — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.