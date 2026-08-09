Минобороны: ВС РФ нанесли удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям
Минобороны РФ сообщило о нанесении комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем «Максе».
По информации военного ведомства, основной целью стала Одесская ТЭЦ. Кроме того, ударам подверглись семь высоковольтных подстанций - пять напряжением 330 кВ - «Усатово», «Центрополит», «Арцих», «Новоодесская» и «Маяки», а также две подстанции 110 кВ - «Белгород-Днестровский» и «Каролино-Бугаз».
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за 12 часов 9 августа сбили 285 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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