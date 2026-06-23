В Москве бензовозам разрешили въезжать без оформления пропуска
Власти Москвы с 23 июня отменили обязательное оформление пропусков для бензовозов при въезде в столицу и передвижении по городу. Соответствующее решение было принято по просьбе владельцев автозаправочных станций и опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина.
Временная мера направлена на обеспечение бесперебойных поставок топлива на заправочные станции московского и подмосковного регионов. Теперь водители грузовиков с горючим смогут круглосуточно въезжать в город и перемещаться по его территории без получения грузового пропуска.
На период действия данного распоряжения штрафы за отсутствие пропуска с водителей бензовозов взиматься не будут.
Между тем вице-премьер Александр Новак во вторник, 23 июня, заявил, что правительство подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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