В Москве бензовозам разрешили въезжать без оформления пропуска

Власти Москвы с 23 июня отменили обязательное оформление пропусков для бензовозов при въезде в столицу и передвижении по городу. Соответствующее решение было принято по просьбе владельцев автозаправочных станций и опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

Временная мера направлена на обеспечение бесперебойных поставок топлива на заправочные станции московского и подмосковного регионов. Теперь водители грузовиков с горючим смогут круглосуточно въезжать в город и перемещаться по его территории без получения грузового пропуска.