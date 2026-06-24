Россияне используют таблетки-присадки для автомобилей, чтобы снизить расход топлива, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что продажи подобных средств выросли в 2,5 раза за последнюю неделю. По утверждению производителей, такие таблетки улучшают полноту сгорания и стабилизируют горение в ДВС и могут превратить бензин АИ-92 в АИ-95. Ломанов подчеркнул, что подобные средства больше рассчитаны на корректировку топлива, а не на экономию.

«Есть всевозможные препараты, но они, как правило, работают чуть по иному принципу. Это не какая-то чудо-таблетка. Они рассчитаны не на экономию, а на корректировку топлива. Такие средства применяют, если заправили машину в сомнительном месте или в регионе, где все не очень хорошо с топливом. При этом машина современная, и есть риск, что двигатель выйдет из строя от некачественного топлива. Но не существует препаратов, которые творят чудеса, снижая расход на 5 литров на 100 километров. Если есть подозрения, что вместо АИ-95 вам в бак зальют АИ-92, вы доливаете препарат, который корректирует это октановое число. Машина не идет вразнос, и на этом бензине скорее всего можно будет доехать. Хотя я бы не советовал заправляться в непроверенных местах. Современные двигатели очень капризны. Я бы не пользовался такими средствами. Если хочется сэкономить, есть определенные приемы вождения. Это куда экономнее, чем присадки», - сказал он.