Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива
Таблетки-присадки, которые применяют для корректировки топлива, не помогут существенно сэкономить, сказал НСН Андрей Ломанов.
Таблетки-присадки в целом безопасны для автомобилей, но куда эффективнее в целях экономии топлива использовать определенные приемы вождения, заявил в беседе с НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Россияне используют таблетки-присадки для автомобилей, чтобы снизить расход топлива, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что продажи подобных средств выросли в 2,5 раза за последнюю неделю. По утверждению производителей, такие таблетки улучшают полноту сгорания и стабилизируют горение в ДВС и могут превратить бензин АИ-92 в АИ-95. Ломанов подчеркнул, что подобные средства больше рассчитаны на корректировку топлива, а не на экономию.
«Есть всевозможные препараты, но они, как правило, работают чуть по иному принципу. Это не какая-то чудо-таблетка. Они рассчитаны не на экономию, а на корректировку топлива. Такие средства применяют, если заправили машину в сомнительном месте или в регионе, где все не очень хорошо с топливом. При этом машина современная, и есть риск, что двигатель выйдет из строя от некачественного топлива. Но не существует препаратов, которые творят чудеса, снижая расход на 5 литров на 100 километров. Если есть подозрения, что вместо АИ-95 вам в бак зальют АИ-92, вы доливаете препарат, который корректирует это октановое число. Машина не идет вразнос, и на этом бензине скорее всего можно будет доехать. Хотя я бы не советовал заправляться в непроверенных местах. Современные двигатели очень капризны. Я бы не пользовался такими средствами. Если хочется сэкономить, есть определенные приемы вождения. Это куда экономнее, чем присадки», - сказал он.
По словам собеседника НСН, также существует процент риска, что применение таких средств навредит автомобилю.
«В топливе, как правило, объем присадки настолько небольшой, что он никак не сказывается на работоспособности. Но присадки могут не работать. Возможно, будут какие-то ухудшения, особенно со средствами, которые заливают не в топливо, а в двигатель, систему охлаждения автомобиля. Я бы посоветовал не тратить деньги на присадки. Никакого смысла в этом нет. Хотя мне неизвестны такие случаи, есть вероятность, что препараты не будут сочетаться с составом топлива. Производители чудо-таблеток используют не очень концентрированные вещи, эффект обычно легкий. Продавцов не за что наказывать. Все, что продается в магазинах проходило какие-то испытания. Есть огромное количество полезных и нужных присадок, просто в их ряду стоят и другие», объяснил Ломанов.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН допустила, что ситуация с топливом в России стабилизируется к сентябрю, но и сейчас при разумном потреблении можно избежать проблем с заправкой.
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