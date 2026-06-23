Жителям Владимирской области следует по возможности сократить использование личного транспорта и покупать топливо только в необходимых объемах, сообщил глава региона Александр Авдеев. Ограничения также ввели в Омской области на фоне «возможных спекуляций». Как отметил губернатор региона Виталий Хоценко в своих соцсетях, во избежание ажиотажа на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. Также вводятся ограничения по литражу: 40 литров - бензин, 80 литров - дизельное топливо. Бунина подчеркнула, что меры призваны стабилизировать общую ситуацию.

«На мой взгляд, меры вводятся, чтобы снизить ажиотаж. Психология людей работает так: вводят ограничения, значит, нужно набирать максимум. Уже создан достаточно большой ажиотаж, который, как показывает жизненный опыт, основан на человеческой панике. Это нужно обуздать. На сегодняшний день с Крымом есть вопросы. Но, если говорить про материковую часть России, то в большинстве своем это просто человеческий ажиотаж, который возник на фоне различных сообщений. Периодически из-за повышенного спроса бывает, что на АЗС топливо кратковременно отсутствует. Это можно наблюдать в Московском регионе, и в других регионах Центрального федерального округа. Кое-где за Уралом схожая ситуация. Но говорить о серьезный кризисе некорректно», - объяснила она.