Подкатываемся без паники: Россиян призвали не провоцировать ажиотаж на топливо
Ситуация с топливом стабилизируется в России к сентябрю, но и сейчас при разумном потреблении можно избежать проблем с заправкой, сказала НСН Анастасия Бунина.
Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов уже начинает поставлять топливо, и в целом ситуация на материковой части страны не критична, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Жителям Владимирской области следует по возможности сократить использование личного транспорта и покупать топливо только в необходимых объемах, сообщил глава региона Александр Авдеев. Ограничения также ввели в Омской области на фоне «возможных спекуляций». Как отметил губернатор региона Виталий Хоценко в своих соцсетях, во избежание ажиотажа на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. Также вводятся ограничения по литражу: 40 литров - бензин, 80 литров - дизельное топливо. Бунина подчеркнула, что меры призваны стабилизировать общую ситуацию.
«На мой взгляд, меры вводятся, чтобы снизить ажиотаж. Психология людей работает так: вводят ограничения, значит, нужно набирать максимум. Уже создан достаточно большой ажиотаж, который, как показывает жизненный опыт, основан на человеческой панике. Это нужно обуздать. На сегодняшний день с Крымом есть вопросы. Но, если говорить про материковую часть России, то в большинстве своем это просто человеческий ажиотаж, который возник на фоне различных сообщений. Периодически из-за повышенного спроса бывает, что на АЗС топливо кратковременно отсутствует. Это можно наблюдать в Московском регионе, и в других регионах Центрального федерального округа. Кое-где за Уралом схожая ситуация. Но говорить о серьезный кризисе некорректно», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, в случае необходимости можно заправлять канистры, если тара предназначена для хранения и транспортировки нефтепродуктов. При этом важно не провоцировать развитие искусственного дефицита.
«Если, к примеру, нужно топливо для газонокосилки, и вы заправляете канистру, которая соответствует требованиям, это могут быть пластиковые и металлические канистры, никто запретить это не сможет. Если вы живете в регионе, где введены ограничения на выдачу в одни руки, их нужно соблюдать. Значит, берете 30 литров нужного вам вида нефтепродуктов и на этом точка на сегодняшний день. Приходится принимать решение о приоритетности заправки. Не нужно создавать панику и искусственный дефицит, нужно разумное потребление. Можно изменить стиль управления своим собственным автомобилем. Например, подкатываться, отпустив педаль газа. Я заметила, что в последние недели люди действительно стали ездить более размеренно. Появилось рациональное потребление», - сказала Бунина.
По ее словам, общая ситуация может скорректироваться к сентябрю.
«Поставки из Белоруссии, конечно, выравнивают цены, но нельзя забывать о логистических нюансах. Это время. Более того, это импорт нефтепродуктов, а значит таможенные нюансы. Однако вопрос решается, хоть и не так быстро. Российские нефтеперерабатывающие заводы начинают постепенно возвращаться к работе после прилетов БПЛА. Рязань, например, начала работать. Ярославский завод отгружает нефтепродукты. Московский начал отгружать. Топливо поступает. Главное, чтобы его не разбирали чрезмерно большими партиями. Наверное, ситуация разрешится к сентябрю. Сейчас неделя-другая, и люди поймут, что могут заправиться на АЗС при возникновении такой потребности. Тогда дикий ажиотаж спадет. У меня, например, ни разу не было проблемы с заправкой. Сегодня, если говорить про Москву, Московскую область, Центральный федеральный округ, лидером по обеспечению внутреннего рынка для конечного потребителя является "Роснефть"», - отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ занимается вопросом цен на нефтепродукты, сообщает «Радиоточка НСН».
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