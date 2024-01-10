Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу

Ранее торговые центры Белгорода сократили время работы, теперь они закрываются в 20:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора обложат бетонными блоками и мешками с песком. Он утверждает, что это должно защитить горожан от обстрелов. Кроме того глава региона обязал чиновников и бюджетников в Белгороде пройти курсы оказания первой доврачебной помощи.

Власти Белгородской области также заявили, что готовы в целях безопасности эвакуировать семьи местных жителей из Белгорода в Старый Оскол и Губкин. Для этого необходимо подать заявку. А мэрия посоветовала жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов.

