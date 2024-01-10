Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу
Жители Белгорода из-за участившихся обстрелов со стороны Украины боятся выходить на улицы. Об этом рассказала местная жительница Мария Мокшина NEWS.ru. При этом, по ее словам, массово город никто не покидает, потому что люди «рассчитывают на лучшее».
Ранее торговые центры Белгорода сократили время работы, теперь они закрываются в 20:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора обложат бетонными блоками и мешками с песком. Он утверждает, что это должно защитить горожан от обстрелов. Кроме того глава региона обязал чиновников и бюджетников в Белгороде пройти курсы оказания первой доврачебной помощи.
Власти Белгородской области также заявили, что готовы в целях безопасности эвакуировать семьи местных жителей из Белгорода в Старый Оскол и Губкин. Для этого необходимо подать заявку. А мэрия посоветовала жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru