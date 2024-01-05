Власти Белгородской области готовы вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин
Власти Белгородской области готовы в целях безопасности эвакуировать семьи местных жителей из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, местным жителям, желающим переехать, необходимо оставить заявку. Гладков уточнил, что в Старом Осколе и Губкине белгородцы могут находиться столько, сколько нужно, а разместят нуждающихся в теплых и безопасных номерах.
«Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», - отметил Гладков.
Ранее в мэрии Белгорода посоветовали местным жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru