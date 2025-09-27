В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
Суд в Ленинградской области отправил под стражу двух фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, сообщили в прокуратуре региона.
78-летнего Николая Бойцова обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Его заключили под стражу на два месяца. 60-летнюю работницу детсада Ольгу Степану также арестовали на два месяца. Именно Ольга незаконно покупала этиловый спирт и сбывала его Николаю, что привело к массовой гибели людей
Как уточнили в прокуратуре, в отношении остальных причастных к преступлению вопрос избрания меры пресечения суд рассмотрит позднее.
Ранее стало известно, что количество погибших в результате отравления метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 25 человек. По делу об отравлении смертельным суррогатом были задержаны еще восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
