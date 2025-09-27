Минздрав: К 2030 году ожирение может грозить половине россиян
Каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением к 2030 году, если не изменить отношение к здоровью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, не менее важно и психоэмоциональное здоровье. Мурашко отметил, что депрессия является «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».
Лишний вес связан минимум с 12 видами рака, он также ускоряет старение. Среди сопутствующих проблем — гипертония, диабет II типа и саркопения.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что людям, которые заедают стресс, противопоказан прием препаратов, снижающих вес, вроде Оземпика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
- Эрдоган: Бароны войны подливали бензин в огонь российско-украинского конфликта
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
- Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
- В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru