Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией

По его словам, при выходе на зарубежные рынке надо понимать, что каждый из них имеет свои особенности.

«Говоря о выходе на какие-то зарубежные рынки, в том числе на азиатские, не стоит забывать, что они все разные. При работе с Китаем одни особенности, с Индией - другие. Я, например, заметил, что у нас с арабами схож юмористический код. С Китаем мы похожи в исторических драмах. Такие совместные проекты уже создаются», - отметил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский заявил НСН, что Голливуд много лет формировал у зрителя потребность в сказочных приключениях, неудивительно, что с уходом зарубежных студий в российском кино наступила эпоха сказочного ренессанса.

