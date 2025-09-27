СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам

Кроме того, писал канал, персоналу перестали выдавать деньги на еду, которые ранее можно было получить по специальному рапорту. Известно, что работникам стали отказывать и в выплатах на аренду жилья. Представители перевозчика подтвердили задержку зарплаты сотрудникам, но при этом переложили вину на заказчиков.

Ранее президент и основатель сервиса «Superjob» Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что крупные компании и предприятия могут задерживать зарплату только по экстра форс-мажорным обстоятельствам, так как они находятся под пристальным вниманием трудовой инспекции.