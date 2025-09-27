СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
Примерно 50 российских сотрудников узбекской авиакомпании «Air Samarkand» обвинили фирму в задержке зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, компания не делает выплаты россиянам уже на протяжении трех месяцев. Отмечается, что в связи с этим часть сотрудников «Air Samarkand» в России уволилась.
Кроме того, писал канал, персоналу перестали выдавать деньги на еду, которые ранее можно было получить по специальному рапорту. Известно, что работникам стали отказывать и в выплатах на аренду жилья. Представители перевозчика подтвердили задержку зарплаты сотрудникам, но при этом переложили вину на заказчиков.
Ранее президент и основатель сервиса «Superjob» Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что крупные компании и предприятия могут задерживать зарплату только по экстра форс-мажорным обстоятельствам, так как они находятся под пристальным вниманием трудовой инспекции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
- Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
- В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
- По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек
- Дегтярев назвал решение о возвращении статуса ПКР ориентиром для МОК
- Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20
- Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ
- Глава ГПМ Радио указал на важность текстов песен для слушателей
- Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru