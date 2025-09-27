СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам

Примерно 50 российских сотрудников узбекской авиакомпании «Air Samarkand» обвинили фирму в задержке зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, компания не делает выплаты россиянам уже на протяжении трех месяцев. Отмечается, что в связи с этим часть сотрудников «Air Samarkand» в России уволилась.

Кроме того, писал канал, персоналу перестали выдавать деньги на еду, которые ранее можно было получить по специальному рапорту. Известно, что работникам стали отказывать и в выплатах на аренду жилья. Представители перевозчика подтвердили задержку зарплаты сотрудникам, но при этом переложили вину на заказчиков.

Ранее президент и основатель сервиса «Superjob» Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что крупные компании и предприятия могут задерживать зарплату только по экстра форс-мажорным обстоятельствам, так как они находятся под пристальным вниманием трудовой инспекции.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
