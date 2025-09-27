Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
27 сентября 202517:20
Анастасия Александрова
Существует три группы фильмов о героях: супергеройская тематика, героический кинематограф и сказочно-фэнтезийная героика, сказал Сергей Лукьяненко.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко обозначил три группы супергеройских фильмов и раскрыл их различия. Слова писателя приводит спецкор НСН.
«Есть три разные группы. Первая: супергеройская тематика. Это, конечно же, американский продукт. Тут речь идет о фильмах про людей с совершенно нереальными, но псевдонаучно объяснимыми способностями. Это и Супермен, и Железный Человек. Вторая группа - героический кинематограф. У нас вполне такое существовало и воспевалось. Тот же самый Штирлиц - русский герой, но в нем нет ничего магического. Третья группа - сказочно-фэнтезийная героика, которая восходит к архетипам сказок. Тут и «Ночной дозор», и «Волшебный участок», - сказал писатель в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев заявил, что российским зрителям нужен решительный и справедливый киногерой.
