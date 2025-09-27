Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
27 сентября 202518:20
Американский рэпер Xzibit рассказал, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом певец сказал журналистам на фестивале «Уличный драйв».
По его словам, выступления состоятся 3 и 4 декабря. Рэпер указал, что это буду большие шоу.
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил в эфире НСН, что если американский рэпер Xzibit приедет в Россию и попросит Otyken дать совместный концерт, то выступление состоится, однако сам коллектив не будет о чем-то просить американца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
- Эрдоган: Бароны войны подливали бензин в огонь российско-украинского конфликта
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
- Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
- В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
- По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru