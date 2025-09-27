Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге

Американский рэпер Xzibit рассказал, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом певец сказал журналистам на фестивале «Уличный драйв».

По его словам, выступления состоятся 3 и 4 декабря. Рэпер указал, что это буду большие шоу.

Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил в эфире НСН, что если американский рэпер Xzibit приедет в Россию и попросит Otyken дать совместный концерт, то выступление состоится, однако сам коллектив не будет о чем-то просить американца.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
