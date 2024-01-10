В Белгороде объявили сигнал авиационной опасности

В Белгороде жителей предупредили об авиационной опасности. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала мэрии города.

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«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», - сообщают власти. При этом в мэрии не привели подробностей о потенциальной опасности.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается в том для защиты Белгорода от обстрелов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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