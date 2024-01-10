В Белгороде объявили сигнал авиационной опасности
10 января 202413:26
В Белгороде жителей предупредили об авиационной опасности. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала мэрии города.
«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», - сообщают власти. При этом в мэрии не привели подробностей о потенциальной опасности.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается в том для защиты Белгорода от обстрелов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru