Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО

По его словам, Россия признает право других стран отстаивать национальные интересы — с Россией их у США, к сожалению, немного. Однако РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого диалога.

Лавров также сообщил, что на встрече с Рубио зафиксировано желание реализовать проекты, где интересы РФ и США совпадают.

Отвечая на вопросы журналистов после своего выступления в Генассамблее ООН, Лавров заявил, что рассчитывать на возвращение к границам 2022 года для Украины было бы политической слепотой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

