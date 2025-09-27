Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО

Россия никогда не направляет беспилотники или ракеты по государствам-членам Евросоюза и странам НАТО, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Россия признает право других стран отстаивать национальные интересы — с Россией их у США, к сожалению, немного. Однако РФ не видит отхода США от курса на проведение открытого диалога.

Лавров также сообщил, что на встрече с Рубио зафиксировано желание реализовать проекты, где интересы РФ и США совпадают.

Отвечая на вопросы журналистов после своего выступления в Генассамблее ООН, Лавров заявил, что рассчитывать на возвращение к границам 2022 года для Украины было бы политической слепотой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

