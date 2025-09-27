При этом, по его словам, Анкара продолжает искать пути для достижения справедливого мира. Политик также добавил, что Турция предпринимает аналогичные усилия и в cекторе Газа.

«"Бароны войны" подливали бензин в огонь противостояния между РФ и Украиной», - сказал Эрдоган, однако он не уточнил, кого именно имеет в виду.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о том, что венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, абсурдны, своими словами он пытается получить больше денег для Киева.