Эрдоган: Бароны войны подливали бензин в огонь российско-украинского конфликта
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что эскалации российско-украинского конфликта способствуют «бароны войны». Об этом он заявил в ходе дипломатического форума «Bosphorus».
В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
При этом, по его словам, Анкара продолжает искать пути для достижения справедливого мира. Политик также добавил, что Турция предпринимает аналогичные усилия и в cекторе Газа.
«"Бароны войны" подливали бензин в огонь противостояния между РФ и Украиной», - сказал Эрдоган, однако он не уточнил, кого именно имеет в виду.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о том, что венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, абсурдны, своими словами он пытается получить больше денег для Киева.
