Власти Белгорода посоветовали жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов

По словам властей города, это хороший способ защитить окна от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. В мэрии посоветовали клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна.

После самого массированного за два года обстрела Белгорода 30 декабря пострадавшим готовы оказать помощь столичные медики и врачи в соседних регионах, где власти отменили масштабные празднования Нового года. Минобороны России сообщило об ударах возмездия по центрам принятия решения в Харькове, напоминает «Радиоточка НСН».

