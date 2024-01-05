Власти Белгорода посоветовали жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов

В мэрии Белгорода посоветовали местным жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов.

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По словам властей города, это хороший способ защитить окна от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. В мэрии посоветовали клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна.

После самого массированного за два года обстрела Белгорода 30 декабря пострадавшим готовы оказать помощь столичные медики и врачи в соседних регионах, где власти отменили масштабные празднования Нового года. Минобороны России сообщило об ударах возмездия по центрам принятия решения в Харькове, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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