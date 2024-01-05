Власти Белгорода посоветовали жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов
В мэрии Белгорода посоветовали местным жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов.
По словам властей города, это хороший способ защитить окна от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. В мэрии посоветовали клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна.
После самого массированного за два года обстрела Белгорода 30 декабря пострадавшим готовы оказать помощь столичные медики и врачи в соседних регионах, где власти отменили масштабные празднования Нового года. Минобороны России сообщило об ударах возмездия по центрам принятия решения в Харькове, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Белгорода посоветовали жителям оклеить окна скотчем для защиты от взрывов
- Шестеркина, Кучерова и Капризова вызвали на Матч звезд НХЛ
- На выставке «Россия» состоялась первая помолвка
- В Армении заявили, что Азербайджан удерживает 23 армянских военнопленных
- Пушилин: Участниками СЭЗ в ДНР стали 20 предприятий
- В Москве открыли пункты раздачи горячих безалкогольных напитков
- Минпромторг сообщил о росте продаж новых авто на 60%
- Финляндия намерена запретить импорт СПГ из России с 2025 года
- ЦИК зарегистрировал Даванкова и Малинковича кандидатами в президенты
- Холодная погода и порывистый ветер превратили Калининград в «зимнее царство»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru