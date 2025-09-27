Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС

Глава российского МИД указал, что любая агрессия против России получит решительный отпор, у НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом. Кроме того, Лавров заявил об особой ответственности России и США за избежание рисков, способных привести человечество к новой войне.

Он добавил, что Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит у нынешней американской администрации стремление к развитию прагматичного взаимодействия.

Ранее Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью. В Кремле также отмечали, что «накачивание» страны оружием не способствует переговорам и может иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».

