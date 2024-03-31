«Вампиры» и беспилотники: Российские регионы отражают атаки ВСУ

Более 1200 беспилотников сбили за неделю российские средства ПВО. Наиболее массированные атаки, в том числе ракетные, ВСУ совершает на Белгородскую область, есть пострадавшие.

Российские силы противоракетной обороны уничтожили три беспилотника Украины над Ярославской областью, сообщает Минобороны РФ.

В лесополосе Московской области нашли давно упавший беспилотник

Это произошло 31 марта около 06.00 мск. Вооруженные силы Украины решили совершить террористическую атаку.

Опасность атаки БПЛА объявляли ночью в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки на протяжении почти всей ночи: с 0:47 до 4:05 (Мск).

По данным Минобороны РФ, за неделю авиацией и средствами противовоздушной обороны России уничтожено 1208 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром, с 7:01 до 7:47 ракетная опасность действовала в Белгородской области. Об этом предупредил жителей губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области

«Около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», – говорится в Telegram-канале в Минобороны РФ.

В результате средства ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, один человек пострадал - это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», – уточнил Вячеслав Гладков.

Медики скорой помощи оказали ей помощь на месте, пострадавшей не потребовалась госпитализация.

В Белгороде после ракетной атаки Украины в одной из квартир в многоэтажном доме выбиты окна. Также получили повреждения 18 частных домов. В двух домовладениях произошел пожар – специалисты ликвидировали возгорание. У троих автовладельцев осколками посекло автомобили.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в областном центре повреждены линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Сотрудники аварийных служб устраняют последствия.

На подлете к Белгороду сбили 16 реактивных снарядов

В трех населенных пунктах Белгородского района также есть повреждения. В поселке Майский повреждены два частных дома, в поселке Дубовое - один дом, в селе Таврово - забор частного домовладения.

Накануне над Белгородской областью уничтожили пять БПЛА за сутки. Первые атаки ВСУ с помощью беспилотников предприняли около 07:30 и 08:00 (Мск), а затем – в районе 14:00 и 14:20 (Мск).

Ранее сообщалось, что военнослужащие России уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ». Это произошло на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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