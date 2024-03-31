«Вампиры» и беспилотники: Российские регионы отражают атаки ВСУ
Более 1200 беспилотников сбили за неделю российские средства ПВО. Наиболее массированные атаки, в том числе ракетные, ВСУ совершает на Белгородскую область, есть пострадавшие.
Российские силы противоракетной обороны уничтожили три беспилотника Украины над Ярославской областью, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло 31 марта около 06.00 мск. Вооруженные силы Украины решили совершить террористическую атаку.
Опасность атаки БПЛА объявляли ночью в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки на протяжении почти всей ночи: с 0:47 до 4:05 (Мск).
По данным Минобороны РФ, за неделю авиацией и средствами противовоздушной обороны России уничтожено 1208 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Утром, с 7:01 до 7:47 ракетная опасность действовала в Белгородской области. Об этом предупредил жителей губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», – говорится в Telegram-канале в Минобороны РФ.
В результате средства ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к городу.
«По предварительной информации, один человек пострадал - это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», – уточнил Вячеслав Гладков.
Медики скорой помощи оказали ей помощь на месте, пострадавшей не потребовалась госпитализация.
В Белгороде после ракетной атаки Украины в одной из квартир в многоэтажном доме выбиты окна. Также получили повреждения 18 частных домов. В двух домовладениях произошел пожар – специалисты ликвидировали возгорание. У троих автовладельцев осколками посекло автомобили.
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в областном центре повреждены линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Сотрудники аварийных служб устраняют последствия.
В трех населенных пунктах Белгородского района также есть повреждения. В поселке Майский повреждены два частных дома, в поселке Дубовое - один дом, в селе Таврово - забор частного домовладения.
Накануне над Белгородской областью уничтожили пять БПЛА за сутки. Первые атаки ВСУ с помощью беспилотников предприняли около 07:30 и 08:00 (Мск), а затем – в районе 14:00 и 14:20 (Мск).
Ранее сообщалось, что военнослужащие России уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ». Это произошло на купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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