Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области

Террористическую атаку на регион Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в субботу, 30 марта, около 15:15 (Мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - сообщили в военном ведомстве.

Этот БПЛА стал пятым за сутки, которые сбили силы ПВО над Белгородской областью. Первые атаки ВСУ с помощью беспилотников предприняли около 07:30 и 08:00 (Мск), а затем – в районе 14:00 и 14:20 (Мск).

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дистанционное обучение введут в четвертой четверти в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Яковлевского городского округа и Белгорода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

