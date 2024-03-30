Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области
Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Террористическую атаку на регион Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в субботу, 30 марта, около 15:15 (Мск).
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - сообщили в военном ведомстве.
Этот БПЛА стал пятым за сутки, которые сбили силы ПВО над Белгородской областью. Первые атаки ВСУ с помощью беспилотников предприняли около 07:30 и 08:00 (Мск), а затем – в районе 14:00 и 14:20 (Мск).
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дистанционное обучение введут в четвертой четверти в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Яковлевского городского округа и Белгорода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура
- Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области
- Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
- Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области
- В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе
- Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»
- Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»
- «Реквием по упущенным возможностям»: В Киеве заговорили о переговорах с РФ
- После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света
- В Нидерландах неизвестный удерживает посетителей кафе в заложниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru