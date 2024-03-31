СМИ: станции Starlink и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены под Купянском

Военнослужащие России уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло на купянском направлении. Потери противника также составили до 30 военнослужащих. Кроме того, мотострелки при поддержке российской авиации и артиллерии отразили пять контратак у населенных пунктов Терны и Червоная Диброва.

Ранее российский дрон-камикадзе уничтожил станцию Starlink в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраина

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