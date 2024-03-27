На подлете к Белгороду сбили 16 реактивных снарядов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор. В 12 многоквартирных домах и двух поликлиниках выбиты окна.

Осколки снарядов посекли фасады трех детских садов и школы. Повреждено восемь автомобилей, два сгорели полностью, рассказал Гладков.

Как сообщило Минобороны России, обстрел велся из реактивной системы залпового огня Vampire.

В среду в административное здание в Белгороде врезался украинский беспилотник. Женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и повреждение руки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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