В лесополосе Московской области нашли давно упавший беспилотник

Местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, БПЛА изъяли силовики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Отмечается, что беспилотник нашли вблизи деревни Шарапово. По словам собеседника агентства, местный житель обнаружил БПЛА, когда гулял с собакой, и сразу сообщил о находке в полицию. Указывается, что беспилотник «явно упал давно».

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПодмосковьеБеспилотники

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