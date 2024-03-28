В лесополосе Московской области нашли давно упавший беспилотник
Местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова, БПЛА изъяли силовики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что беспилотник нашли вблизи деревни Шарапово. По словам собеседника агентства, местный житель обнаружил БПЛА, когда гулял с собакой, и сразу сообщил о находке в полицию. Указывается, что беспилотник «явно упал давно».
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе
- Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
- Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево
- В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента
- Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
- Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах
- Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru