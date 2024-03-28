В лесополосе Московской области нашли давно упавший беспилотник

Отмечается, что беспилотник нашли вблизи деревни Шарапово. По словам собеседника агентства, местный житель обнаружил БПЛА, когда гулял с собакой, и сразу сообщил о находке в полицию. Указывается, что беспилотник «явно упал давно».

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».

