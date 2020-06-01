Россия возвращается к обычному ритму жизни. Регионы снимают ограничения из-за COVID-19
Эпидемиологическая ситуация позволят открывать непродовольственные магазины, парки и автомастерские. НСН пишет, какие послабления начинают действовать с 1 июня.
Режим ограничений из-за коронавируса в России не будет снят в один момент, регионы будут выходить из него по-разному в зависимости от ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-24».
Так, сегодня, 1 июня, ко этапу снятия ограничений перешла Москва. В первый день лета в столице начинают работать автосалоны, непродовольственные магазины и торговые центры. Правда, фуд-корты, детские зоны и спортзалы в них для посещения пока недоступны. Открываются химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, прачечные и другие сервисы бытовых услуг. С 5 июня заработают и ярмарки выходного дня.
После двухмесячного перерыва готовится принять первых туристов часть санаториев. В соответствии с планом перезапуска внутреннего туризма в этот понедельник могут открыться санатории, имеющие медицинскую лицензию, Однако лишь небольшая часть подобных объектов готова принимать туристов с первого дня лета.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что работать могут не только приморские, но и остальные районы. Для заселения необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19. Всего планируется открытие около 200 санаторно-курортных комплексов.
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил, что, несмотря на все сложности, он с долей осторожного оптимизма смотрит на предстоящий сезон.
«При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Уже выработаны требования ведомств для работы санаторно-курортного комплекса. Они очень жесткие, и мы будем работать над их корректировкой. В ближайшее время появятся рекомендации для гостиничного комплекса. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.
В Подмосковье с 1 июня заработали МФЦ, парки, магазины с отдельным входом, автокинотеатры, кладбища и библиотеки (только на выдачу книг). Также откроются строительные магазины, ремонтные мастерские, химчистки и прачечные, если их площадь меньше 400 квадратных метров и они имеют отдельный вход с улицы.
В Санкт-Петербурге с 1 июня отменяется «масочный режим» нужно будет соблюдать только в магазинах, в общественном транспорте и на остановках, на вокзалах и кладбищах. Сегодня в городе заработают юридические конторы, станут принимать нотариусы.
В Ленинградской области в торговых центрах снимается часть запретов на использование примерочных кабин.
В Нижегородской области, которая стабильно входит в пятерку прироста заразившихся по регионам, с 1 июня заработают поликлиники, в том числе стоматология и женские консультации. Однако принимать пациентов будут лишь по предварительной записи и по расписанию с интервалом не менее 5 минут (для проведения дезинфекции). Также начнутся богослужения в храмах региона.
В Свердловской области режим ограничений продлен, решение будет приниматься 1 июня.
В Ростовской области с 1 июня заработают дежурные группы в детских садах.
В Приморье по распоряжению губернатора региона Олега Кожемяко на первом этапе возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, а также и ателье, ремонтных мастерских». Помимо этого, разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах с отдельным входом, площадь которых не превышает 400 кв. метров.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.
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