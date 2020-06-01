Россия возвращается к обычному ритму жизни. Регионы снимают ограничения из-за COVID-19

Режим ограничений из-за коронавируса в России не будет снят в один момент, регионы будут выходить из него по-разному в зависимости от ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-24».

Так, сегодня, 1 июня, ко этапу снятия ограничений перешла Москва. В первый день лета в столице начинают работать автосалоны, непродовольственные магазины и торговые центры. Правда, фуд-корты, детские зоны и спортзалы в них для посещения пока недоступны. Открываются химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, прачечные и другие сервисы бытовых услуг. С 5 июня заработают и ярмарки выходного дня.

После двухмесячного перерыва готовится принять первых туристов часть санаториев. В соответствии с планом перезапуска внутреннего туризма в этот понедельник могут открыться санатории, имеющие медицинскую лицензию, Однако лишь небольшая часть подобных объектов готова принимать туристов с первого дня лета.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что работать могут не только приморские, но и остальные районы. Для заселения необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19. Всего планируется открытие около 200 санаторно-курортных комплексов.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил, что, несмотря на все сложности, он с долей осторожного оптимизма смотрит на предстоящий сезон.

«При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Уже выработаны требования ведомств для работы санаторно-курортного комплекса. Они очень жесткие, и мы будем работать над их корректировкой. В ближайшее время появятся рекомендации для гостиничного комплекса. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.