Министр курортов: В Крыму идет жесткая подготовка к туристическому сезону
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил об интересе россиян к отдыху на полуострове.
Рост спроса среди россиян на внутренние курорты черноморского побережья в июле и августе текущего года спрогнозировала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала на пресс-конференции НСН.
«Как-то наши туристы уверенны, что в июле и августе они точно смогут отдохнуть на черноморском побережье России – бронируют Сочи и Крым. То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний – сильного снижения спроса, потом увеличения спроса на 30-50% по сравнению с предыдущими неделями – сейчас показывает достаточно стабильную картину», - сказала Ломидзе.
Ранее в пресс-центре НСН она заявила, что туриндустрия не погибнет полностью в связи с одинаково сложным положением во всех ответвлениях турбизнеса.
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН рассказал о ситуации на полуострове в начале курортного сезона.
«Не думал, что скажу подобные слова, но сейчас мы наших любимых туристов ПРОСИМ не приезжать сейчас в Крым, чтобы сохранить возможность отдохнуть на полуострове летом. Для тех, кто прибываем сейчас в Крым всеми видами транспорта, не имеющих регистрации или своей недвижимости, в обязательном порядке на 14 дней помещаются в обсерватор на карантин, вынужденная мера применяется, для того чтобы не допустить сейчас вспышки инфекции», - заявил министр.
Вадим Волченко отметил новые требования контролирующих органов, выполнение которых позволит сделать отдых в Крыму безопасным для здоровья россиян.
«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Определять условия будут специалисты Роспотребнадзора и медики. Уже выработаны требования ведомств для работы санаторно-курортного комплекса. Они очень жесткие, и мы будем работать над их корректировкой. В ближайшее время появятся рекомендации для гостиничного комплекса. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.
В подтверждение интереса российских туристов министр привел статистику бронирования санаториев и отелей туристами на предстоящий сезон.
«На данный момент уровень бронирования на лето крымских санаториев, несмотря на всю ситуацию, превышает 60%. В отелях и пансионатах – чуть ниже (30-40%). К Крыму остается интерес. Тем более, исторически он являлся курортом, для лечения, прежде всего, заболеваний органов дыхания. Безусловно, отдых здесь будет востребован у россиян и с точки зрения реабилитации, и с точки зрения отдыха после режима самоизоляции. Солнце, море, крымская природа этому более, чем способствуют», - заверил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Ранее Вадим Волченко на заседании Госсовета республики рассказал, что бюджет Крыма пополнился на 3,7 млрд рублей за счет посетивших республику туристов в прошлом году. Согласно данным ФНС, поступившие налоги в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 15% в сравнении с 2018 годом.
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