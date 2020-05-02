Министр курортов: В Крыму идет жесткая подготовка к туристическому сезону

Рост спроса среди россиян на внутренние курорты черноморского побережья в июле и августе текущего года спрогнозировала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала на пресс-конференции НСН.

«Как-то наши туристы уверенны, что в июле и августе они точно смогут отдохнуть на черноморском побережье России – бронируют Сочи и Крым. То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний – сильного снижения спроса, потом увеличения спроса на 30-50% по сравнению с предыдущими неделями – сейчас показывает достаточно стабильную картину», - сказала Ломидзе.

Ранее в пресс-центре НСН она заявила, что туриндустрия не погибнет полностью в связи с одинаково сложным положением во всех ответвлениях турбизнеса.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН рассказал о ситуации на полуострове в начале курортного сезона.

«Не думал, что скажу подобные слова, но сейчас мы наших любимых туристов ПРОСИМ не приезжать сейчас в Крым, чтобы сохранить возможность отдохнуть на полуострове летом. Для тех, кто прибываем сейчас в Крым всеми видами транспорта, не имеющих регистрации или своей недвижимости, в обязательном порядке на 14 дней помещаются в обсерватор на карантин, вынужденная мера применяется, для того чтобы не допустить сейчас вспышки инфекции», - заявил министр.