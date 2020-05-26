Новости за ночь: Власти Приморья приступили к смягчению режима ограничений
Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, которые ранее были введены в регионе с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как подчеркнули в территориальном управления Роспотребнадзора, на первом этапе «возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, а также и ателье, ремонтных мастерских». Помимо этого, разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах с отдельным входом, площадь которых не превышает 400 кв. метров.
Помимо этого, жителям региона разрешены занятия спортом на улице - не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров, пишет RT. Губернатор Приморья Олега Кожемяко сообщил, что частичное снятие ограничений начнётся во всех муниципальных образованиях. Исключение составит Находкинский городской округ.
Ранее НСН писала, что 44 из 85 регионов России готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Между тем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничения из-за коронавируса в городе снимать рано. Об этом он сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», пишет РБК.
Беглов объяснил свое заявление тем, что в городе пока суточный прирост по числу зараженных выше, чем количество выздоровевших. В связи с этим он подчеркнул, что в Петербурге сохраняются требования по социальной дистанции и масочный режим.
Между тем, губернатор отметил, что в Петербурге повысился уровень тестирования. По его словам, сегодня на 100 тысяч горожан приходится 240 тестов.
По последним данным, в Петербурге зафиксировано более 13,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 138 закончились летальным исходом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru