Новости за ночь: Власти Приморья приступили к смягчению режима ограничений

Ранее НСН писала, что 44 из 85 регионов России готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Между тем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные ограничения из-за коронавируса в городе снимать рано. Об этом он сказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», пишет РБК.

Беглов объяснил свое заявление тем, что в городе пока суточный прирост по числу зараженных выше, чем количество выздоровевших. В связи с этим он подчеркнул, что в Петербурге сохраняются требования по социальной дистанции и масочный режим.

Между тем, губернатор отметил, что в Петербурге повысился уровень тестирования. По его словам, сегодня на 100 тысяч горожан приходится 240 тестов.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано более 13,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 138 закончились летальным исходом.