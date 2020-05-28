Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
В Петербурге с 1 июня смягчают ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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Так с понедельника ношение перчаток и масок на улице станет необязательным, однако средства защиты нужно будет надевать в общественном транспорте и магазинах. Аналогичные меры распространятся и на Ленинградскую область.
«За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», - цитируют Беглова «Невские новости».
Отмечается, что режим самоизоляции для лиц старше 65 лет так же будет носить рекомендательный характер.
Кроме того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнут работать юридические и нотариальные конторы. Также можно будет посещать кладбища при условии соблюдения мер безопасности.
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