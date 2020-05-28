Ограничения до появления вакцины, график прогулок и план восстановления экономики

НСН о наиболее заметных событиях дня.

Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал в четверг мэр Сергей Собянин. «К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации», - добавил градоначальник. Между тем, «индекс самоизоляции» «Яндекса» днем 28 мая показал 1,6 балла из пяти возможных – это очень низкий уровень, то есть на улице очень много людей.

График прогулок для москвичей опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Фото: mos.ru/Максим Денисов

С 1 июня гулять можно будет три дня в неделю, заниматься спортом - с 5 до 8 утра, однако всем необходимо надевать маски и перчатки. Прежде, чем отправиться на прогулку, с 1 июня придется сверяться с графиком. На сайте mos.ru опубликована карта, на которой следует навести курсор на свой дом – и будут показаны разрешенные дни и время прогулки.

Уровень долговой нагрузки населения России на 1 апреля составил 10,9%.

ФОТО: pixabay.com//Andrew Khoroshavin

Это – исторический максимум, - отмечается в обзоре Банка России. Долговая нагрузка рассчитывается как объем обязательных платежей домохозяйства по кредитам в процентах от располагаемых доходов. Этот показатель рос и до кризиса, связанного с пандемией коронавируса, - отмечает Центробанк, напоминая, что в четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. Банки столкнулись с «беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по ссудам, которые подпадают под кредитные каникулы, Центробанк оценивает в 7 триллионов рублей. И предупреждает, что реструктуризация такого масштаба может оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков.

Правительство России представило план по восстановлению экономики.

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев

Его ключевой целью названы повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, все пункты необходимо реализовать до конца 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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