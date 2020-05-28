Ограничения до появления вакцины, график прогулок и план восстановления экономики

Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал в четверг мэр Сергей Собянин. «К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации», - добавил градоначальник. Между тем, «индекс самоизоляции» «Яндекса» днем 28 мая показал 1,6 балла из пяти возможных – это очень низкий уровень, то есть на улице очень много людей.

График прогулок для москвичей опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.