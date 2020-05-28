Ограничения до появления вакцины, график прогулок и план восстановления экономики
НСН о наиболее заметных событиях дня.
Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится в Москве еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал в четверг мэр Сергей Собянин. «К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации», - добавил градоначальник. Между тем, «индекс самоизоляции» «Яндекса» днем 28 мая показал 1,6 балла из пяти возможных – это очень низкий уровень, то есть на улице очень много людей.
График прогулок для москвичей опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.
С 1 июня гулять можно будет три дня в неделю, заниматься спортом - с 5 до 8 утра, однако всем необходимо надевать маски и перчатки. Прежде, чем отправиться на прогулку, с 1 июня придется сверяться с графиком. На сайте mos.ru опубликована карта, на которой следует навести курсор на свой дом – и будут показаны разрешенные дни и время прогулки.
Уровень долговой нагрузки населения России на 1 апреля составил 10,9%.
Это – исторический максимум, - отмечается в обзоре Банка России. Долговая нагрузка рассчитывается как объем обязательных платежей домохозяйства по кредитам в процентах от располагаемых доходов. Этот показатель рос и до кризиса, связанного с пандемией коронавируса, - отмечает Центробанк, напоминая, что в четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. Банки столкнулись с «беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по ссудам, которые подпадают под кредитные каникулы, Центробанк оценивает в 7 триллионов рублей. И предупреждает, что реструктуризация такого масштаба может оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков.
Правительство России представило план по восстановлению экономики.
Его ключевой целью названы повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, все пункты необходимо реализовать до конца 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- В Краснодарском крае подтвердили открытие санаториев с 1 июня
- За пикеты на Петровке журналистам грозят штрафы
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru