Третий пошёл. В России ждут продолжения осеннего «губернаторопада»

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2017 года, назначен на должность помощника главы государства. Он сменил на этом посту Анатолия Серышева, который стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле бывший ярославский губернатор будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Серышев.

Таким образом, осенний "губернаторопад" продолжился уже третьей отставкой. Ранее глава государства освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина, а также главу Владимирской области Владимира Сипягина. Временно исполнять обязанности главы Тамбовской области будет бывший замглавы Минстроя Максим Егоров, а пост губернатора Владимирской области, также с приставкой «врио», займёт Александр Авдеев, который последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России».

До конца нынешнего года губернаторы ещё ряда российских регионов могут лишиться своих постов. Об этом предупреждает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), уточняя, что, прежде всего, речь идет, прежде всего, о тех субъектах РФ, где в 2022 году должны состояться выборы глав. По данным экспертов АПЭК, на позиции губернаторов повлияли распределение бюджетных кредитов, громкие антикоррупционные расследования и итоги парламентских выборов.