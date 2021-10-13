Третий пошёл. В России ждут продолжения осеннего «губернаторопада»
Политологи Дмитрий Журавлев и Евгений Минченко в беседе с НСН пояснили, с чем связана целая серия отставок губернаторов российских регионов.
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2017 года, назначен на должность помощника главы государства. Он сменил на этом посту Анатолия Серышева, который стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле бывший ярославский губернатор будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Серышев.
Таким образом, осенний "губернаторопад" продолжился уже третьей отставкой. Ранее глава государства освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина, а также главу Владимирской области Владимира Сипягина. Временно исполнять обязанности главы Тамбовской области будет бывший замглавы Минстроя Максим Егоров, а пост губернатора Владимирской области, также с приставкой «врио», займёт Александр Авдеев, который последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России».
До конца нынешнего года губернаторы ещё ряда российских регионов могут лишиться своих постов. Об этом предупреждает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), уточняя, что, прежде всего, речь идет, прежде всего, о тех субъектах РФ, где в 2022 году должны состояться выборы глав. По данным экспертов АПЭК, на позиции губернаторов повлияли распределение бюджетных кредитов, громкие антикоррупционные расследования и итоги парламентских выборов.
По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, риски отставки в ближайшее время «очевидны» для главы Хакасии Валентина Коновалова, главы Томской области Сергея Жвачкина, губернатора Кировской области Игоря Васильева.
Менее акцентирован риск отставки глав Якутии Айсена Николаева и республики Марий Эл Александра Евстифеева.
И, по последним данным, источников РБК, губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. Причинами отставки губернатора могут стать невыстроенная система руководства регионом и отсутствие у Любимова необходимых управленческих качеств. По словам эксперта по региональной политике Ростислава Туровского, действующий глава области «не принес пользы региону, но и вреда особого не было». Любимов не является активным и инициативным губернатором, поэтому вероятность его замены высока.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, отменяющий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточнил, что у человека у власти идет изменение восприятия действительности.
«Если люди действительно хотят наделить губернатора властью, а мы им говорим: "Все, Вася два срока прожил и идет пешим", здесь вопрос в том, что будет более полезное или более вредное. Если человек начинает строить мраморные аэропорты посреди пустого региона, и такие случаи у нас бывали, то это другая история. Там, где у региональных элит с губернатором "мир, дружба, жвачка", - им закон нужен. Потому что незачем ограничивать, «мы и так посидим». Там, где есть внутренняя конкуренция, могут оказаться против инициативы, потому что сильный губернатор настолько подминает под себя регион, что вы от него потом не избавитесь, кроме как формальными способами. Все зависит от того, как воспринимают губернатора в регионе», - предрекает политолог.
В свою очередь, политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инициатива, в первую очередь, призвана обеспечить будущее некоторых глав регионов.
«Перед выборами в Госдуму очень большую чистку провели, и сейчас увеличивается вероятность длительного нахождения у власти, в том числе, и этих молодых технократов, которых отправили в регионы. Многие из них надеялись вернуться в федеральное правительство или в корпорации, а на самом деле из этой плеяды только Решетников (бывший губернатор Пермского края – прим. НСН) перешел на федеральный уровень на позицию министра экономического развития», - пояснил Евгений Минченко.
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