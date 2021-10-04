Путин сменил губернаторов двух регионов
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина, а также главу Владимирской области Владимира Сипягина, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно указам, которые подписал российский лидер, временно исполнять обязанности главы Тамбовской области будет бывший замглавы Минстроя Максим Егоров, а пост губернатора Владимирской области, также с приставкой «врио», займёт Александр Авдеев, который последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России».
Ранее Путин заявил, что Вячеслав Володин достоин того, чтобы возглавить Думу следующего созыва, сообщает «Свободная пресса».
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