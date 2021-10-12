Рокировочка. Путин сменил третьего губернатора с начала месяца
Президент России произвёл очередную перестановку глав регионов.
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов, который возглавлял регион с 2017 года, назначен на должность помощника главы государства. Он сменил на этом посту Анатолия Серышева, который стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле бывший ярославский губернатор будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Серышев. Он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий. Источник, близкий к ФСБ, в беседе с РБК назвал Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.
Должность полпреда оставалась вакантной полгода, с тех пор как занимавший её Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию. Евраев до февраля 2021 года занимал должность заместителя главы Федеральной антимонопольной службы, где курировал вопросы госзакупок. До этого он был заместителем главы Минсвязи.
Дмитрия Миронова можно назвать человеком, близким к президенту. С 1990 года новый помощник главы государства служил в КГБ, затем в ФСО. Согласно источникам в Кремле, он был личным адъютантом Владимира Путина, работая в Службе безопасности президента. Губернатором генерал-лейтенант полиции Миронов стал в июле 2016 года, переехав в Ярославскую область с должности заместителя министра внутренних дел. Миронов — участник Ночной хоккейной лиги, где играет в команде против президента.
Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский ранее заявил НСН, что кандидатам в статусе временных исполняющих обязанности глав региона не легче, чем другим кандидатам, и отверг использование ими административного ресурса.
«Им не легче. Особенно в условиях пандемии и того кризиса, в котором сейчас ситуация находится. Приставка «врио» наоборот накладывает более серьезные и требовательные запросы со стороны населения, которые нужно подтверждать. Поэтому размышления, что статус «врио» дает доступ к какому-то административному ресурсу, в нынешних условиях мне кажутся досужими», - отметил Потуремский.
Недавно в Госдуму был внесён законопроект, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Некоторые эксперты навали его предвестником «губернаторопада». Однако политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что инициатива, в первую очередь, призвана обеспечить будущее некоторых глав регионов.
«Это очевидно для блага конкретных людей. Собянин, Минниханов (глава Башкирии – прим. НСН). У него мэра Москвы Сергея Собянина сейчас второй срок, и по логике вещей он должен будет уйти в отставку. А куда он пойдет? Главой администрации президента он уже был, руководителем аппарата правительства – вице-премьером тоже был, место премьер-министра занято. Такая логика примерно», - пояснил Минченко.
Сегодняшние кадровые перестановки — третья с начала октября смена главы региона. Два губернатора ушли в отставку 4 октября. Тогда президент назначил врио губернатора Владимирской области депутата Госдумы от «Единой России» Александра Авдеева. Он сменил на этом посту Владимира Сипягина, который наоборот ушел депутатом в Госдуму, куда избрался от ЛДПР.
Глава Тамбовской области Александр Никитин написал заявление об отставке по собственному желанию и перешел в Совет федерации, на его место президент назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова.
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