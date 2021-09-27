«Крики о демократии». Закон о губернаторских сроках «поставит на уши» элиты

Законопроект, отменяющий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд, может быть и «полезным, и «вредным» для простых людей и региональных элит, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.