«Крики о демократии». Закон о губернаторских сроках «поставит на уши» элиты
Закон Клишаса исходит из того, что люди хотят сами выбрать губернатора, а мы сейчас им говорят: «Все, Вася два срока прожил», объяснил Дмитрий Журавлев.
Законопроект, отменяющий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд, может быть и «полезным, и «вредным» для простых людей и региональных элит, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.
«Эти сроки появляются из двух функций. Первое – мы предполагаем, что у человека у власти идет изменение восприятия действительности. Это чистая правда. Но есть еще второй момент – мы предполагаем, что люди сами выбрать не смогут. А закон Клишаса исходит из того, что люди смогут выбрать сами, поэтому не надо их ограничивать. Вопрос в том – какая из двух функций окажется ключевой. Если аберрация сознания окажется слишком сильной, то закон Клишаса вреден. Если нет, и люди действительно хотят наделить губернатора властью, а мы им говорим: «Все, Вася два срока прожил и идет пешим», здесь вопрос в том, что будет более полезное или более вредное. Если человек начинает строить мраморные аэропорты посреди пустого региона, и такие случаи у нас бывали, то тогда, может быть, Клишас и ошибается», - сказал Журавлев.
Он также объяснил, как этот закон воспримут в регионах.
«Там, где у региональных элит с губернатором «мир, дружба, жвачка», - им закон Клишаса нужен. Потому что незачем ограничивать, «мы и так посидим». Там, где есть внутренняя конкуренция, могут оказаться против Клишаса, потому что сильный губернатор настолько подминает под себя регион, что вы от него потом не избавитесь, кроме как формальными способами. Все зависит от того, как воспринимают губернатора в регионе. Если элиты хотят, чтобы он сидел как Брежнев как можно дольше, то им этот закон понравится. А, если они считают, что нет другого способа от него-гада избавиться, кроме как не переизбирать на третий срок, там будет крик о демократии», - предрекает политолог.
При этом он напомнил, что система «двух сроков» изначально появилась в США.
«Это касается не только Клишаса, но и двух сроков президента, и не только в России, потому что не здесь эта идея была изобретена. Американцы до Рузвельта исходили из того, что граждане сами разберутся, и «два срока» возникли только в конце 1940-х годов. Выяснилось, что человек может сидеть четыре срока, и здесь было дело уже не в избирателях, а в элитах, которые побоялись что президент, который будет столько сидеть, поставит на уши все элиты», - заключил собеседник «Радиоточке НСН».
Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин отказался от думского мандата ради учебы в школе губернаторов.
«Насколько мне известно, он собирается быть губернатором. Он записался в "школу губернаторов" и будет учиться. Я не знаю, в какой регион он намерен идти, это его личное дело, я с ним после выборов не разговаривал. Есть определенные замены, у нас много замечательных, сильных кандидатов не прошли», - сказал в этой связи «Радиоточке НСН» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа.
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