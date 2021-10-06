Эксперты предупредили о возможной смене глав ряда регионов России
Губернаторы ряда российских регионов, в том числе тех, где в 2022 году должны состояться выборы глав, могут покинуть свои посты до конца нынешнего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование АПЭК.
По данным экспертов, на позиции губернаторов повлияли распределение бюджетных кредитов, громкие антикоррупционные расследования и итоги парламентских выборов, отмечает РИА ФАН.
По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, риски отставки в ближайшее время «очевидны» для главы Хакасии Валентина Коновалова, главы Томской области Сергея Жвачкина, губернатора Кировской области Игоря Васильева. Менее акцентирован риск отставки глав Якутии Айсена Николаева и республики Марий Эл Александра Евстифеева.
Как отмечают эксперты, в число самых влиятельных глав регионов в сентябре вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Кроме того, в рейтинге оказались главы Чечни, Татарстана, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Тульской областей, сообщает Ura.ru.
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