Климатолог пообещал россиянам прохладное лето

Аномально теплая зима не гарантирует жаркого лета. Природа выровняет среднегодовую температуру. Об этом рассказал Ura.ru ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней», — заявил климатог.

По его словам, подобная закономерность выведена на основе многолетних наблюдений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда ждать весну в центре России. По его словам, астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога.



