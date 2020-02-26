Новости за ночь: На Украине рассказали о подготовке к наступлению России
Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного развития событий в Донбассе, и один из них – «широкомасштабное наступление» России. Об этом в интервью украинским СМИ рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, пишет Ura.ru.
По словам Данилова, к возможному «наступлению России» они готовятся «очень-очень мощно» и знают, что делать в таком случае. Вероятность войны в Донбассе прописана в одном из сценариев реинтеграции Донбасса, изложенном в гособоронзаказе Украины на ближайшие два года, добавил секретарь СНБО.
Буквально накануне Данилов заявил о возможном «развале» России из-за комплекса проблем – демографических и религиозных, а также связанных с Китаем, передает RT. Секретарь СНБО предположил, что ситуация в России будет зависеть от развития мировой экономики и от цен на газ и нефть.
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