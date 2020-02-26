Новости за ночь: На Украине рассказали о подготовке к наступлению России

По словам Данилова, к возможному «наступлению России» они готовятся «очень-очень мощно» и знают, что делать в таком случае. Вероятность войны в Донбассе прописана в одном из сценариев реинтеграции Донбасса, изложенном в гособоронзаказе Украины на ближайшие два года, добавил секретарь СНБО.

Буквально накануне Данилов заявил о возможном «развале» России из-за комплекса проблем – демографических и религиозных, а также связанных с Китаем, передает RT. Секретарь СНБО предположил, что ситуация в России будет зависеть от развития мировой экономики и от цен на газ и нефть.