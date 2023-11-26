Массовая атака украинских беспилотников: Подробности из российских регионов

ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. Большинство целей, по данным Минобороны, уничтожены. БПЛА «курсируют» по мирным железнодорожным маршрутам между Киевом и Москвой, отметил политолог Сергей Марков.

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны России 26 ноября, в воскресенье.

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Удар по Московскому региону

Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Все они летели на Москву.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, над Подмосковьем были уничтожены еще пять БПЛА. В результате повреждены три здания.

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Атака на центральную Россию

Удалось перехватить и уничтожить несколько украинских дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. Губернаторы регионов сообщили об отсутствии пострадавших.

Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа в Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале 26 ноября, в воскресенье.

По данным главы региона, пострадавших нет.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.

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На камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата Украины в Туле, сообщает «Лента.ру».

Также видно падение обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом.

На видео слышен звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывают охранные сигнализации.

Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, у которого повреждена спина. Также о помощи попросили дети, живущие этажом ниже — они испугались. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Налеты на новые территории

Кроме того, часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась обесточена, это - результат атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расссказал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.

По данным Пушила, электроснабжение нарушено в части городов и районов ДНР, в результате ряд котельных также оказались обесточены и не подают тепло жителям, отмечает RT.

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Российский политолог Сергей Марков напомнил, что до начала специальной военной операции между Киевом и Москвой ездили поезда, а теперь по этому «маршруту» летают беспилотники.

«Сегодня ночью - налёт десятков БПЛА ВСУ на Москву и другие города. Вроде, почти все сбиты. Сбой энергоснабжения на Донбассе. Вчера ночью был самый массовый за все время налет БПЛА армии освобождения на Киев, почти сотня сразу. Сбой энергоснабжения в Киеве. Когда-то ходили поезда Москва- Киев и Киев - Донецк. Сейчас по этому маршруту летают БПЛА... Может лучше, когда ходят поезда?» – задался вопросом Марков в своем Telegram-канале 26 ноября.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что накануне в Белгородской области зафиксированы атаки четырех украинских дронов. Атакам дронов ВСУ подверглись села Солнцевка, Богун-Городок, Пороз и Репяховка. В последнем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось посадить. Здесь нанесено поражение объекту связи. Ни в одном населенном пункте нет пострадавших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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