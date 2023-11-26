Массовая атака украинских беспилотников: Подробности из российских регионов

На камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата Украины в Туле, сообщает «Лента.ру».

Также видно падение обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом.

На видео слышен звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывают охранные сигнализации.

Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, у которого повреждена спина. Также о помощи попросили дети, живущие этажом ниже — они испугались. На месте происшествия работают экстренные службы.