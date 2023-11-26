Массовая атака украинских беспилотников: Подробности из российских регионов
ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. Большинство целей, по данным Минобороны, уничтожены. БПЛА «курсируют» по мирным железнодорожным маршрутам между Киевом и Москвой, отметил политолог Сергей Марков.
Четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны России 26 ноября, в воскресенье.
Удар по Московскому региону
Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Все они летели на Москву.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, над Подмосковьем были уничтожены еще пять БПЛА. В результате повреждены три здания.
Атака на центральную Россию
Удалось перехватить и уничтожить несколько украинских дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. Губернаторы регионов сообщили об отсутствии пострадавших.
Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении беспилотника самолетного типа в Смоленском районе региона. Сработала система ПВО, написал он в своем Telegram-канале 26 ноября, в воскресенье.
По данным главы региона, пострадавших нет.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», - написал губернатор.
На камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата Украины в Туле, сообщает «Лента.ру».
Также видно падение обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом.
На видео слышен звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывают охранные сигнализации.
Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, у которого повреждена спина. Также о помощи попросили дети, живущие этажом ниже — они испугались. На месте происшествия работают экстренные службы.
Налеты на новые территории
Кроме того, часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась обесточена, это - результат атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расссказал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.
По данным Пушила, электроснабжение нарушено в части городов и районов ДНР, в результате ряд котельных также оказались обесточены и не подают тепло жителям, отмечает RT.
Российский политолог Сергей Марков напомнил, что до начала специальной военной операции между Киевом и Москвой ездили поезда, а теперь по этому «маршруту» летают беспилотники.
«Сегодня ночью - налёт десятков БПЛА ВСУ на Москву и другие города. Вроде, почти все сбиты. Сбой энергоснабжения на Донбассе. Вчера ночью был самый массовый за все время налет БПЛА армии освобождения на Киев, почти сотня сразу. Сбой энергоснабжения в Киеве. Когда-то ходили поезда Москва- Киев и Киев - Донецк. Сейчас по этому маршруту летают БПЛА... Может лучше, когда ходят поезда?» – задался вопросом Марков в своем Telegram-канале 26 ноября.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что накануне в Белгородской области зафиксированы атаки четырех украинских дронов. Атакам дронов ВСУ подверглись села Солнцевка, Богун-Городок, Пороз и Репяховка. В последнем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось посадить. Здесь нанесено поражение объекту связи. Ни в одном населенном пункте нет пострадавших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер «Короля и Шута» возмутился коммерциализацией творчества группы
- Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?
- Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ
- Опубликованы кадры с брошенных позиций ВСУ в Авдеевке
- В Кемерове на концерте «Любэ» произошла массовая драка
- Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии
- Массовая атака украинских беспилотников: Подробности из российских регионов
- В Турции после ливней море подтопило несколько городов
- Мошенники обманули 93-летнюю москвичку на 10,7 млн рублей
- В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с пледом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru