В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ
Вооруженные силы Украины нанесли по территории Белгородской области 51 удар, включая пуск ракеты «Точка-У». Также регион атаковали два дрона-камикадзе. В результате атак ранены двое мужчин. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские дроны обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе и село Сподарюшино в Грайворонском городском округе.
Из-за атаки дона-камикадзе на инфраструктурный объект связи 2 человека получили осколочные ранения нижних конечностей.
«Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона.
Со стороны Украины была выпущена ракета «Точка-У». Обошлось без пострадавших, но получили повреждения семь частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи.
Также совершены обстрелы хуторов Красный и Старый Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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