В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ

Украинские дроны обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе и село Сподарюшино в Грайворонском городском округе.

Из-за атаки дона-камикадзе на инфраструктурный объект связи 2 человека получили осколочные ранения нижних конечностей.

«Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона.

Со стороны Украины была выпущена ракета «Точка-У». Обошлось без пострадавших, но получили повреждения семь частных домовладений, три автомобиля и линия электропередачи.

Также совершены обстрелы хуторов Красный и Старый Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





