Старовойт: Пограничники приземлили дрон-камикадзе в Курской области

Беспилотник-камикадзе приземлили в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

«Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт поблагодарил специалистов.

Ранее система противовоздушной обороны перехватила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры