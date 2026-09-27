Украинский производитель дронов остановил производство после удара армии России

Согласно заявлению предприятия, в ночь на 24 сентября сборочный цех получил критические повреждения в результате удара российских баллистических ракет. Факт поражения объекта ранее подтвердили и в Минобороны РФ.

Это уже второй удар по Pegasus Arms. После предыдущего удара, произошедшего 2 сентября 2025 года, компания перенесла цеха на новую локацию и возобновила работу.

Ранее в МО РФ сообщили, что в Киевской области поражен логистический центр «Залмер Групп», где хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».