Украинский производитель дронов остановил производство после удара армии России
Украинская компания Pegasus Arms приостановила выпуск БПЛА на неопределенный срок. Об этом сообщил сам производитель.
Согласно заявлению предприятия, в ночь на 24 сентября сборочный цех получил критические повреждения в результате удара российских баллистических ракет. Факт поражения объекта ранее подтвердили и в Минобороны РФ.
Это уже второй удар по Pegasus Arms. После предыдущего удара, произошедшего 2 сентября 2025 года, компания перенесла цеха на новую локацию и возобновила работу.
Ранее в МО РФ сообщили, что в Киевской области поражен логистический центр «Залмер Групп», где хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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