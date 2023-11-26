Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области два беспилотника

Еще одна атака беспилотниками со стороны Украины пресечена в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле

По его словам, российская система противовоздушной обороны сбила два дрона. Беспилотники были самолетного типа.

Их уничтожили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ПВО сбили 11 беспилотников противника над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьБеспилотники

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