Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области два беспилотника
Еще одна атака беспилотниками со стороны Украины пресечена в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, российская система противовоздушной обороны сбила два дрона. Беспилотники были самолетного типа.
Их уничтожили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ПВО сбили 11 беспилотников противника над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru