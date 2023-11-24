В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»

Устройство в форме кейса размером 34*28*17 см весит до 8 кг и может подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до 1 км, блокировать передачу фото и видео с аппарата. Антенны трех типов с раздельным управлением частотами, которыми оснащен комплекс, излучают мощный всенаправленный импульс. После включения «Чистюля» формирует равномерный сигнал, он перекрывает верхнюю полусферу.

«Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления», — указали в «Ростехе».

Отмечается, что антидроновый комплекс может питаться от сети или встроенного аккумулятора, обеспечивающего 100 минут автономной работы. Также «Чистюля» оснащен системой активного охлаждения для функционирования без перерывов.

В июле стало известно, что «Росэлектроника» разрабатывает портативный комплекс для обнаружения и подавления малогабаритных беспилотников, состоящий из радиолокационной станции и модуля подавления сигналов управления дроном, напоминает RT.

