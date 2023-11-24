В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Компактный антидроновый комплекс «Чистюля» создали в России. Разработку представил холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает пресс-служба организации.
Устройство в форме кейса размером 34*28*17 см весит до 8 кг и может подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до 1 км, блокировать передачу фото и видео с аппарата. Антенны трех типов с раздельным управлением частотами, которыми оснащен комплекс, излучают мощный всенаправленный импульс. После включения «Чистюля» формирует равномерный сигнал, он перекрывает верхнюю полусферу.
«Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления», — указали в «Ростехе».
Отмечается, что антидроновый комплекс может питаться от сети или встроенного аккумулятора, обеспечивающего 100 минут автономной работы. Также «Чистюля» оснащен системой активного охлаждения для функционирования без перерывов.
В июле стало известно, что «Росэлектроника» разрабатывает портативный комплекс для обнаружения и подавления малогабаритных беспилотников, состоящий из радиолокационной станции и модуля подавления сигналов управления дроном, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
- Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей
- В России создадут международную платформу сервисов и услуг на базе ИИ
- СМИ: Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе
- ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С
- Исследование: 69% россиян потратят на отдых в 2024 году более 200 тысяч рублей
- Экс-замглавы Минобороны Украины: ВСУ перешли от контрнаступления к обороне
- ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене
- ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке
- Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru