Адвокат назвал условия для прекращения следствия по делу о пропаже семьи Усольцевых
Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью прошлого года, может быть прекращено, если следствие достоверно установит, что они не были жертвами преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко.
По его словам, срок следствия может продлеваться при необходимости, либо, если на текущий момент все возможное выполнено, может быть приостановлено, а впоследствии возобновлено. Адвокат подчеркнул, что предельных сроков расследования таких уголовных дел нет. Председателем СК РФ или его заместителями дело может продлеваться сколько необходимо, добавил Кравченко.
28 сентября 2025 года супруги Усольцевы Ирина и Сергей, а также их пятилетняя дочь Арина и их собака отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района в Красноярском крае. Через несколько дней они перестали выходить на связь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.
Тем временем в СМИ рассматривается несколько версий пропажи семьи: от убийства до побега за границу. Их точный маршрут неизвестен. В последний раз семью видели на турбазе, где они останавливались на ночевку перед походом. Известно, что всего по делу Усольцевых опросили свыше 120 человек.
Ранее следователи заявили, что в качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых по-прежнему рассматривается несчастный случай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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