Адвокат назвал условия для прекращения следствия по делу о пропаже семьи Усольцевых

Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью прошлого года, может быть прекращено, если следствие достоверно установит, что они не были жертвами преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко.

По его словам, срок следствия может продлеваться при необходимости, либо, если на текущий момент все возможное выполнено, может быть приостановлено, а впоследствии возобновлено. Адвокат подчеркнул, что предельных сроков расследования таких уголовных дел нет. Председателем СК РФ или его заместителями дело может продлеваться сколько необходимо, добавил Кравченко.