КСИР: Иран захватили второй американский подводный дрон в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о перехвате американского автономного подводного аппарата Remus 600 в акватории Ормузского пролива.
Это уже второй случай захвата иранскими военными такого беспилотника.
«Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США», - заявили в КСИР.
По версии Тегерана, аппарат занимался шпионской деятельностью.
Также в заявлении подчеркивается, что дрон уже передан профильным специалистам для детального изучения и извлечения содержащейся в нем информации.
Ранее Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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