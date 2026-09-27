КСИР: Иран захватили второй американский подводный дрон в Ормузском проливе

Это уже второй случай захвата иранскими военными такого беспилотника.

«Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США», - заявили в КСИР.

По версии Тегерана, аппарат занимался шпионской деятельностью.

Также в заявлении подчеркивается, что дрон уже передан профильным специалистам для детального изучения и извлечения содержащейся в нем информации.

Ранее Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».