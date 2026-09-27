Пушилин: Украина препятствует прокладке коммуникаций в ДНР

«Противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей, связанных с восстановлением населенных пунктов», - сказал Пушилин.

По словам Пушилина, в частности, противник препятствует проведению необходимых коммуникаций и развертыванию систем жизнеобеспечения, что существенно усложняет работу местных властей по возвращению инфраструктуры к мирной жизни.

Ранее при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в ДНР погибли семь человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».