Пушилин: Украина препятствует прокладке коммуникаций в ДНР
Украина препятствует прокладке инженерных сетей и систем жизнеобеспечения в населённых пунктах ДНР. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Денис Пушилин.
«Противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей, связанных с восстановлением населенных пунктов», - сказал Пушилин.
По словам Пушилина, в частности, противник препятствует проведению необходимых коммуникаций и развертыванию систем жизнеобеспечения, что существенно усложняет работу местных властей по возвращению инфраструктуры к мирной жизни.
Ранее при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в ДНР погибли семь человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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