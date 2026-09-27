«Убирает бездарных»: Грымов указал на «беспомощность» ИИ в спектаклях

«Но что не может сделать искусственный интеллект, а на территории театра это вообще нереально? Очень здорово сделать с помощью искусственного интеллекта такую визуальную вещь, как кино, эту работу выполняют электронные мозги. Если эту работу выполняет человек: художник или оператор, или группа художников — присутствие человека имеет очень большое значение. Потому что художник работает не только с поставленной задачей, но и помогает режиссеру, другому художнику и оператору, то есть существует диалог. Искусственный интеллект получает задание и очень мастерски быстро анализирует то, что было сделано вообще на эту тему. Но присутствие человека исключено, то есть божественная реакция отсутствует. И как искусственный интеллект в художественном плане может сделать лучше него? Искусственный интеллект может прочитать, догадываться и анализировать, что такое, например, потеря близкого человека, а любой художник способен пережить это и выдать это как новое, потому что это идет изнутри. Поэтому ИИ — это инструмент. Им нужно пользоваться как отверткой. Отвертка помогает выкрутить болт, но ею можно и убить. Поэтому вопрос: "В чьих руках этот инструмент находится?"» - подчеркнул режиссер.

Грымов считает, что у ИИ в театре нет такой силы, как в кинематографе.