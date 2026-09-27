«Убирает бездарных»: Грымов указал на «беспомощность» ИИ в спектаклях
Худрук «Модерна» назвал пошлостью использование нейросети в его спектакле «17 мгновений весны», если бы ИИ в нем говорил голосом Вячеслава Тихонова.
Искусственный интеллект в театре беспомощен, так как там, в отличие от кино, нет цифрового посредника между зрителями и актерами, но театр без экспериментов не может, иначе он превратится в музей. Об этом в беседе с НСН заявил худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.
Ранее художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов сообщил, что в театре объявлен конкурс сценических экспериментов с искусственным интеллектом (ИИ). Отмечается, что к участию принимаются спектакли, танцевальные и музыкальные работы, инсталляции и другие экспериментальные форматы, созданные с использованием нейросетей или исследующие ИИ.
В связи с этим Миронов напомнил о спектакле с голосами умерших артистов, суперкастинге с участием Евгения Евстигнеева, Олега Ефремова и Олега Табакова. По словам Грымова, театр не может жить без экспериментов, тем более что тема ИИ сейчас очень актуальна.
«Любой театр в отличии от сегодняшнего отечественного кино — это всегда эксперимент. Театр умрет, если там не будет движения с точки зрения поиска, новаторства. То есть это просто тупик, тогда театр превращается в музей. То, что Евгений Миронов говорит, что собирается использовать искусственный интеллект — это абсолютно его право, как художественного руководителя. Безусловно, эта тема горячая, потому что все это обсуждают. Но в моем понимании искусственный интеллект все-таки выполняет функцию и убирает ненужных, бездарных работников. Создание сайта, рекламного релиза, что-то по мелочам — это он делает прекрасно. Он прекрасно освобождает и ускоряет время. В нашем театре ИИ используют только в виде каких-то экспертных исторических вещей. Сейчас я выпускаю в "Модерне" "17 мгновений весны", и было бы дикостью, просто дикостью, если бы ИИ у меня говорил бы голосом прекрасного советского актера Вячеслава Тихонова. Это прям дикость и пошлятина», - отметил худрук «Модерна».
Он назвал ИИ инструментом, заметив, что нейросеть не сможет заменить человека с художественной точки зрения.
«Но что не может сделать искусственный интеллект, а на территории театра это вообще нереально? Очень здорово сделать с помощью искусственного интеллекта такую визуальную вещь, как кино, эту работу выполняют электронные мозги. Если эту работу выполняет человек: художник или оператор, или группа художников — присутствие человека имеет очень большое значение. Потому что художник работает не только с поставленной задачей, но и помогает режиссеру, другому художнику и оператору, то есть существует диалог. Искусственный интеллект получает задание и очень мастерски быстро анализирует то, что было сделано вообще на эту тему. Но присутствие человека исключено, то есть божественная реакция отсутствует. И как искусственный интеллект в художественном плане может сделать лучше него? Искусственный интеллект может прочитать, догадываться и анализировать, что такое, например, потеря близкого человека, а любой художник способен пережить это и выдать это как новое, потому что это идет изнутри. Поэтому ИИ — это инструмент. Им нужно пользоваться как отверткой. Отвертка помогает выкрутить болт, но ею можно и убить. Поэтому вопрос: "В чьих руках этот инструмент находится?"» - подчеркнул режиссер.
Грымов считает, что у ИИ в театре нет такой силы, как в кинематографе.
«Думаю, что маркировки (при использовании в спектакле нейросети – прим. НСН) не нужны. Все-таки театр — это чудо. Важен результат — прежде всего это спектакль и живой человек. Кинематограф и искусственный интеллект друг другу ближе, потому что между актером и зрителем существует камера — техническое устройство. В театре нет камеры — цифрового посредника. Есть человек в зале и человек на сцене. Поэтому искусственный интеллект в театре совсем беспомощный. В других сферах медиа с ним, наверно, безусловно удобно и быстрее (работать – прим. НСН). Есть люди, которые боятся и говорят, что искусственный интеллект победит. Не забывайте, что ИИ сделан по образу и подобию человека. А человека сделали по образу и подобию бога-отца. Разницу чувствуете? Поэтому не надо переживать», - заключил собеседник НСН.
Ранее театральный критик Ольга Галахова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что для молодых актеров и режиссеров творческая составляющая имеет гораздо большее значение, чем материально-бытовая, поэтому привлекать выпускников столичных театральных вузов в регионы нужно не только льготами, но и развитием культуры в субъектах.
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