Российские туристы сместили сезон отдыха в Турции с лета на осень
Граждане России все чаще выбирают для отдыха в турецкой Анталье осенние месяцы, предпочитая их поездкам в разгар лета. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.
По словам Айыка, особенно высоким является спрос на октябрьские туры, что во многом обусловлено периодом школьных каникул. При этом он выразил уверенность, что высокий туристический поток из РФ сохранится как минимум до конца ноября.
Глава TUROFED заверил, что инфраструктура Антальи полностью готова к приему всех желающих из России.
Традиционно россияне занимают лидирующую позицию среди иностранных гостей курорта. Согласно официальной статистике, только за период с января по август воздушным транспортом в Анталью прибыли более 2,6 миллиона граждан РФ.
Ранее топ-менеджер «Слетать.ру» и Let’s Fly рассказал НСН, что россияне стали реже бронировать туры по стране на осень.
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