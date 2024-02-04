Лисичанск: Число жертв украинского теракта растет
Почти 30 человек погибли после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. В России осуждают действия Украины и напоминают о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону от границ РФ.
Число погибших в результате обстрела Киевом пекарни в Лисичанске выросло до 28. Об этом сообщили ЛИЦ в администрации Главы ЛНР.
«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», - цитирует сообщение Telegram-канал «Марочко Live».
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что количество погибших в результате обстрела со стороны Украины пекарни в Лисичанске составило 20 человек.
Их тела извлечены из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели продолжают работу с риском для жизни.
В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.
«Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. <...> обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — пишут «Известия» со ссылкой на военных следователей.
На гибель людей в Лисичанске в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) последовала реакция российского МИДа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова накануне назвала удар Украины по пекарне в Лисичанске «благодарностью» экстремистов Киева за «щедрую» финансовую помощь Европейского союза (ЕС). В российском МИДе подчеркнули, что произведенный ВСУ удар по мирным гражданам в Лисичанске является очередным доказательством того, что киевский режим обладает преступной сущностью.
«В момент, когда в пекарне находились десятки мирных жителей города, ВСУ был отдан приказ нанести удар по строению. Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», — отмечается на сайте МИДа.
Захарова также заявила, что РФ сообщит международным организации о террористических действиях Украины, чтобы европейцы знали, как Евросоюз использует их налоги, обеспечивая Украины смертоносным оружием для убийства мирных жителей.
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий назвал украинский удар по Лисичанску военным преступлением.
«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы и осуждения ООН. Очевидно, как и их западные хозяева. Все «увещевания» здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне», – заявил он.
По словам депутата Госдумы, России необходимо достичь всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине, а также «отодвинуть демилитаризованную зону на безопасное расстояние от российских границ».
Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача - чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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