Лисичанск: Число жертв украинского теракта растет

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», - цитирует сообщение Telegram-канал «Марочко Live».

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что количество погибших в результате обстрела со стороны Украины пекарни в Лисичанске составило 20 человек.

Их тела извлечены из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели продолжают работу с риском для жизни.