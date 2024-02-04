Лисичанск: Число жертв украинского теракта растет

Почти 30 человек погибли после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. В России осуждают действия Украины и напоминают о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону от границ РФ.

Число погибших в результате обстрела Киевом пекарни в Лисичанске выросло до 28. Об этом сообщили ЛИЦ в администрации Главы ЛНР.

Количество жертв удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до 28

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», - цитирует сообщение Telegram-канал «Марочко Live».

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что количество погибших в результате обстрела со стороны Украины пекарни в Лисичанске составило 20 человек.

Их тела извлечены из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели продолжают работу с риском для жизни.

Количество погибших при ударе в Лисичанске увеличилось до 15

В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.

«Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. <...> обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — пишут «Известия» со ссылкой на военных следователей.

На гибель людей в Лисичанске в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) последовала реакция российского МИДа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова накануне назвала удар Украины по пекарне в Лисичанске «благодарностью» экстремистов Киева за «щедрую» финансовую помощь Европейского союза (ЕС). В российском МИДе подчеркнули, что произведенный ВСУ удар по мирным гражданам в Лисичанске является очередным доказательством того, что киевский режим обладает преступной сущностью.

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до семи
«В момент, когда в пекарне находились десятки мирных жителей города, ВСУ был отдан приказ нанести удар по строению. Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», — отмечается на сайте МИДа.

Захарова также заявила, что РФ сообщит международным организации о террористических действиях Украины, чтобы европейцы знали, как Евросоюз использует их налоги, обеспечивая Украины смертоносным оружием для убийства мирных жителей.

Два человека погибли, около 40 могут быть под завалами после обстрела пекарни в ЛНР

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий назвал украинский удар по Лисичанску военным преступлением.

«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы и осуждения ООН. Очевидно, как и их западные хозяева. Все «увещевания» здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне», – заявил он.

По словам депутата Госдумы, России необходимо достичь всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине, а также «отодвинуть демилитаризованную зону на безопасное расстояние от российских границ».

Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача - чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФРакетный УдарЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры